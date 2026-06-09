В деревне Бородино состоится очередной велосипедный заезд Gran Fondo Russia

Третий велосипедный заезд серии Gran Fondo Russia пройдет в деревне Бородино Можайского округа. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участников ждут дистанции в 30 км, 60, км, 100 км на выбор. Заезд пройдет по новой трассе. Подробная информация о регистрации представлена на сайте проекта.

Первый заезд прошел в мае в Парке Малевича в Одинцово. В нем приняли участие более 350 человек. Второе мероприятие провели на трассе Moscow Raceway в Волоколамске в июне. Оно собрало около 2 тыс. участников. Четвертый заезд пройдет в Серпухове в августе, пятый — в Рузе в сентябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе развивается сфера спорта и физической культуры.