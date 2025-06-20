В ДК «Октябрь» в Подольске начали ремонтировать зрительный зал

В ДК «Октябрь» в Подольске начался ремонт малого зрительного зала, который рассчитан на 300 мест. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

В 2025 году учреждение стало участником проекта «50 умных ДК», который реализуется по инициативе Министерства культуры и туризма Московской области. В его рамках культурно-досуговые учреждения региона приводят к единому стилю.

В ДК уже близится к завершению ремонт в гримерных комнатах. Также рабочие заменили пол на сцене и приступили к обновлению покрытия стен.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту школ искусств региона.