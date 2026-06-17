В Дмитрове на 65% отремонтировали детсад при гимназии «Логос»

В Дмитрове уже на 65% выполнили работы в рамках капремонта дошкольного отделения гимназии «Логос». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено на Кропоткинской улице. Площадь составляет около 1,9 тыс. кв. м. Его ремонтируют в рамках государственной программы Подмосковья за счет бюджетных средств.

На объекте полностью выполнили демонтажные и кровельные работы. Сейчас продолжаются общестроительные, отделочные и фасадные работы, монтаж инженерных систем, благоустройство прилегающей территории. Открыть учреждение планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в школах Подмосковья откроют 4 тыс. математических классов.