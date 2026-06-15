Губернатор Подмосковья: более 4 тыс. математических классов откроют в школах региона в новом учебном году

В новом учебном году в подмосковных школах будет открыто более 4 тыс. математических классов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня востребованы специальности, связанные с точными науками, техническим профилем. Поэтому мы стараемся делать так, чтобы школьники в Московской области могли изучать все это по современным методикам и в достаточном объеме. По поручению президента особое внимание уделяем преподаванию математики», — отметил губернатор.

Он напомнил, что в 2024 году стартовал проект «Математические классы Подмосковья». Тогда их было открыто 66. В 2025-2026 учебном году в 742 школах создали уже 2 тыс. таких классов, в которых занимались 50 тыс. ребят.

«В этом году более 21 тыс. выпускников выбрали ЕГЭ по профильной математике — на 3 тыс. больше, чем годом ранее. Кроме того, на 20% выросло количество участников Всероссийской олимпиады по математике. Видя запрос, мы приняли решение в новом учебном году вдвое увеличить количество математических классов — до 4 тыс. Там будут учиться свыше 80 тыс. ребят, которые пройдут отбор», — рассказал Воробьев.

В рамках проекта переподготовку прошли около 1,5 тыс. учителей. В региональном центре «Вектор» на базе Технолицея им. Долгих для них провели 128 методических вебинаров, а также 9 семинаров.

В прошлом учебном году на Всероссийской олимпиаде школьников по математике Подмосковье представляли более 348 тыс. человек. Около 400 тыс. школьников собрала региональная математическая олимпиада «Вершина». Более 20 тыс. ребят стали участниками командных математических игр.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил победителей Всероссийской олимпиады школьников из Московской области.