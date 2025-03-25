В Долгопрудненской больнице помогли женщине, которая год проходила с куском угля в носу

Специалисты Долгопрудненской больницы помогли женщине, которая около года проходила с куском угля в носу и не могла нормально дышать. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница в возрасте 42 лет. Пациентка жаловалась на затрудненное дыхание и обильные выделения из носа в течение года. Также примерно месяц назад в носу появился неприятный запах.

В ходе обследования в носу женщины обнаружили инородное тело и направили ее на операцию. За 40 минут врачи по частям извлекли предмет, застрявший в грибковых наростах в носовой полости. Им оказался уголь — вероятно, каменный. Как он попал в нос, пациентка вспомнить не смогла.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Ее уже выписали на амбулаторное наблюдение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году больницы региона оснастят новыми рентген-аппаратами С-дуга.