Губернатор Подмосковья рассказал об оснащении больниц рентген-аппаратами С-дуга

В 2025 году в подмосковные больницы поступят 32 рентген-аппарата С-дуга, их закупят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» для проведения операций различной степени сложности под рентген-контролем. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы уделяем особое внимание всему, что касается здрава — ввод новых мощностей, капремонт объектов, оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. Наша задача, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители имели возможность получить высококвалифицированную медицинскую помощь», — отметил губернатор.

По его словам, с начала года в регионе уже установили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, включая маммографы, флюорографы и не только. Помимо этого, высокотехнологичные рентген-аппараты появятся в 19 медорганизациях — Долгопрудненской, Клинской, Наро-Фоминской, Рузской, Серпуховской, Солнечногорской, Шатурской, Серебряно-Прудской, Можайской, Щелковской, Дубненской, Коломенской и Луховицкой больницах. Кроме того, их закупили для Пушкинской клинической больнице им. профессора В. Н. Розанова, Подольской областной клинической и Одинцовской областной больницах, а также Реутовской и Химкинской клинических больницах и в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.

Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов уточнил, что новые аппараты оснащены современным программным обеспечением. Кроме того, они работают при низкой лучевой нагрузке и безопасны в использовании. С-дуги используются при проведении операций онкологического, кардиологического, травматологического и других профилей.

В общей сложности в 2025 году в регионе планируют закупить 4,8 тыс. единиц медоборудования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.