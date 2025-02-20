В Долгопрудном к 1 сентября капитально отремонтируют детсад №9

В Долгопрудном к 1 сентября 2025 года будет капитально отремонтирован детский сад №9. О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение находится на Северной улице. Работы в нем проводят 17 человек. Специалисты уже завершают работы по демонтажу конструкций и приступили к отделочным работам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что все ремонтные работы в школах региона должны быть завершены в установленные сроки. Для этого необходимо держать их на строгом контроле, подчеркнул он.