В Долгопрудном проведут капремонт Долгопрудненской клинической больницы

На улице Павлова, 2 к8, городского округа Долгопрудный продолжается капитальный ремонт Долгопрудненской клинической больницы, строители ведут работы на шестом и седьмом этажах. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», они организованы поэтапно, чтобы поликлиника могла продолжать прием пациентов.

В ходе ремонта в здании проведут ремонт фасада и входной группы, заменят кровлю и все инженерные системы, обновят внутренние помещения, установят новое сантехническое оборудование, окна и двери и не только. Работы завершат в 2029 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.