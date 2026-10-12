В Долгопрудном проведут работы по устройству фундамента нового корпуса СОШ № 7

На Лихачевском шоссе в Долгопрудном продолжается строительство пристройки к средней школе № 7, она будет рассчитана на 1,5 тыс. мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы 45 человек и семь единиц техник, они ведут работы по бетонированию фундаментной плиты здания будущего школьного корпуса, вынос сетей водопровода, перекладку коллектора и работы по выносу сетей водопровода.

Площадь здания составит 20,6 тыс. кв. м, его соединят с существующим зданием теплым переходом. В пристройке разместят блоки начальной, основной и старшей школы, входные группы с гардеробными и зоной ожидания, актовый зал, многофункциональные спортивные залы, медицинский блок, библиотечно-информационный центр и не только. На прилегающей территории будет обустроено спортивное ядро с игровыми площадками. Работы завершат в августе 2028 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.