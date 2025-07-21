В Долгопрудном в августе завершат ремонт детского сада «Родничок»

В Долгопрудном уже более чем наполовину выполнили ремонт в детском саду «Родничок». О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Садик расположен на Октябрьской улице. В рамках государственной программы Подмосковья в нем проводится капитальный ремонт. На данный момент работы выполнены уже на 65%.

В настоящее время рабочие занимаются чистовой отделкой помещений, прокладкой инженерных сетей, установкой сантехники. Также завершаются фасадные работы и начался монтаж столбов электроосвещения.

В рамках капремонта помимо работ в основном здании на территории детсада установят игровые беседки, оборудуют мощные фонари и проведут озеленение. Завершить работы планируется в августе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ко Дню знаний в регионе будут открыты 14 новых школ.