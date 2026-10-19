В Домодедове после капремонта открылся детский сад «Заряночка»

На улице Мирной, стр. 6, села Растуново городского округа Домодедово прошло торжественное открытие обновленного после капитального ремонта детского сада «Заряночка». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли за счет средств областного бюджета в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья». В здании заменили оконные блоки, возвели внутренние перегородки, установили короба вентиляции, осуществили покраску стен, заливку и укладку пола, установили новые двери и осветительные приборы, выполнили работы по прокладке инженерных коммуникаций, фасадные и кровельные работы, установили новую технику и мебель. Учреждение уже функционирует, его посещают 240 воспитанников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.