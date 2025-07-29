В Домодедово организуют один из крупнейших ежегодных мотофестивалей России
Мотофестиваль пройдет в подмосковном Домодедово
Фото: [Пресс-служба Biker Brothers Festival]
На территории пансионата «Бор» в городском округе Домодедово с 22 по 24 августа пройдет один из крупнейших мотофестивалей России Biker Brothers Festival, его организуют в 14-й раз для любителей мотоциклов, рок-музыки и активного отдыха на свежем воздухе. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Для посетителей подготовят выставку мотоциклов и ретроавтомобилей, тест-драйвы мототехники, кулачные бои, музыкальные выступления, полеты на воздушном шаре, мастер-классы и не только. Кроме того, их ждет розыгрыш мотоцикла и других ценных призов от партнеров фестиваля. Узнать другие подробности можно на сайте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
* Возрастное ограничение 6+