В Домодедово организуют один из крупнейших ежегодных мотофестивалей России

На территории пансионата «Бор» в городском округе Домодедово с 22 по 24 августа пройдет один из крупнейших мотофестивалей России Biker Brothers Festival, его организуют в 14-й раз для любителей мотоциклов, рок-музыки и активного отдыха на свежем воздухе. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.