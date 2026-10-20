В Дубне построят новую детскую поликлинику

В Дубне на улице Энтузиастов продолжается строительство детской поликлиники, которая станет частью подразделения Дубненской больницы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках программы модернизации здравоохранения «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену, его откроют в 2027 году.

На стройплощадке ведутся монолитные работы, устройство плиты перекрытия и вертикальных несущих конструкций первого этажа. В здании разместятся педиатрическое отделение, кабинеты узкопрофильных специалистов, лаборатория, отделение профилактики и восстановительного лечения. На прилегающей территории обустроят парковку и зоны отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.