В Дубненской больнице спасли женщину с потерей крови и полиорганной недостаточностью после ДТП
Врачи в Дубне почти пять часов оперировали женщину с тяжелыми травмами после ДТП
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Специалисты Дубненской больницы спасли женщину, которая получила тяжелые травмы в результате дорожной аварии. Врачи оперировали пострадавшую около пяти часов, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение на скорой доставили женщину, попавшую в ДТП. Состояние пациентки оценивалось как крайне тяжелое. В ходе осмотра были выявлены признаки внутреннего кровотечения, а также многочисленные повреждения внутренних органов, грудной клетки, позвоночника и конечностей.
Женщина потеряла много крови. Также у нее развился септический шок и начали отказывать органы. Она находилась в состоянии сопора с затрудненным дыханием.
Медики выявили источник кровотечения и экстренно направили пациентку на операцию. Выяснилось, что в результате аварии она получила разрывы селезенки, кишечника и корня брыжейки.
Операция длилась почти пять часов. Врачи удалили поврежденные ткани и восстановили анатомическую целостность органов. После операции женщина провела 10 дней в реанимационном отделении. Когда ее состояние улучшилось, ее перевели в отделение хирургии. Сейчас она чувствует себя хорошо, ее уже выписали.
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