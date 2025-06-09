Губернатор Подмосковья рассказал о работе по предупреждению и снижению травматизма на железной дороге

Губернатор Московской области Андрей Воробьев с рамках совещания с правительством Московской области и главами округов обсудил работу по предупреждению и снижению травматизма на железной дороге.

«Мы сделали эту работу комплексной, учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения для Подмосковья. Проводим ее совместно с РЖД. Да, нам есть еще к чему стремиться, например, одна из проблем — проблема зацеперов. Зачастую это школьники, ребята из неполных семей, которые предоставлены сами себе. И здесь, конечно, важен диалог с подростком, переключение его на другие активности, как спорт, творчество», — сказал Воробьев.

Подмосковье — это самый крупный в стране транспортный узел. Общая протяженность железнодорожных путей в регионе составляет 3,3 тыс. км. В регионе насчитывается 471 станция и более 1,2 тыс. пешеходных переходов.

За последние четыре года число несчастных случаев на путях сократилось на 29%. В регионе построили семь надземных пешеходных переходов, установили свыше 12 км ограждений и более 140 камер, устранили более 650 «опасных троп». Также в области был увеличен размер штрафа за пересечение путей в неустановленных местах. Если ранее он составлял 100 рублей, то сейчас — 1,5 тыс. рублей.

Также в регионе строят разноуровневые пешеходные переходы. Их уже возвели в семи округах. После их открытия на участках железной дороги не зафиксировали ни одного несчастного случая. Сейчас продолжают строить четыре перехода в Люберцах, Лобне и Одинцово. Еще два перехода проектируются в Королеве и Раменском.

Кроме того, на станциях активно устанавливают камеры фотовидеофиксации. Они появились уже на 84 станциях, что позволило в 11 раз сократить количество несчастных случаев. Помимо этого, вместе с РЖД с 2021 года было возведено 15 пешеходных переходов. В этом году строятся объекты еще на трех станциях.

В области активно изучают зарубежный опыт по повышению безопасности на путях. К примеру, это установка шлагбаумов на пешеходных переходах, когда перекрываются боковые проходы, и установка сферических дорожных зеркал. Эта инициатива сейчас прорабатывается с РЖД. В текущем и следующем годах в области планируют реализовать два пилотных проекта. Еще одно новшество — автоматические барьеры на платформах.

Что касается борьбы с зацепингом, в области увеличили число рейдов на 27 станциях, где выявлялись повторные случаи таких нарушений, а также на ближайших 49 станциях без турникетов. Также были составлены 40 персональных анкет на зацеперов. Их направят в школы, и этих детей будут привлекать в спортивные секции.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что на текущий год запланировано открытие четырех переходов через ж/д пути.