В Электростали на 80% завершили капремонт культурного центра «Октябрь»

На проспекте Ленина в Электростали продолжается капитальный ремонт здания Культурного центра «Октябрь», стройготовность объекта достигла 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Семья» за счет средств бюджета региона, в них задействованы 60 человек. Они ведут чистовую отделку, фасадные работы, монтаж инженерных коммуникаций и пусконаладочные работы.

В здании проведут ремонт фасада и входной группы, заменят кровлю и все инженерные системы, обновят все внутренние помещения, установят новое сантехническое оборудование, окна и двери и не только. Ремонт завершат до конца 2026 года.

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