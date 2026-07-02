В ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали жителей к соблюдению правил безопасности на водоемах

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о важности соблюдения правил безопасности во время отдыха на водных объектах.

В ведомстве подчеркнули, что купаться следует только на специально оборудованных пляжах, где организовано дежурство спасателей и медиков. При этом запрещается заплывать за буйки, уплывать далеко от берега, употреблять алкоголь перед заходом в воду.

Жителей призвали заблаговременно уточнять прогноз погоды, так как купаться в дождь и грозу крайне опасно. Детям находиться у воды можно только под присмотром взрослых.

При появлении озноба, усталости или головокружения нужно как можно скорее выйти на берег, а в экстренной ситуации обратиться за помощью.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил подмосковных медиков с профессиональным праздником.