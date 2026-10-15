В ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали, как использовать первичные средства пожаротушения

«В первую очередь, стоит позаботиться об автономном пожарном извещателе, который мгновенно реагирует на появление дыма и подает мощный звуковой сигнал, способный разбудить крепко спящих людей. Данное устройство работает от обычной сменной батарейки, не требует подключения к сложным проводным сетям и легко крепится саморезами или на двусторонний скотч к стене или потолку в жилой комнате», — рассказал заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин.

Огнетушители в быту чаще всего используют порошковые, универсальные или углекислотные. Важно заранее ознакомиться с правилами использования, а также регулярно проверять целостность пломбы и показатели давления.

Если самостоятельно справиться с огнем не удается, используют специализированные средства защиты и эвакуации. К примеру, противопожарное полотно из специальной плотной негорючей ткани. Им можно быстро накрыть начинающийся пожар или набросить его на себя.

«Если речь идет о частном доме, даче или нижних этажах зданий, где пути к выходу отрезал огонь, для эвакуации через окно можно заранее подготовить прочную спасательную веревочную лестницу. (…) Кроме того, в современных реалиях в квартире крайне желательно иметь индивидуальный самоспасатель. Это средство защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения и угарного дыма, необходимое для преодоления задымленных лестничных маршей», — добавил Беловошин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о повреждении поликлиники и магазина в результате атаки БПЛА на Подмосковье.