Андрей Воробьев рассказал о повреждении поликлиники и магазина в результате атаки БПЛА на Подмосковье

В результате утренней атаки в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин «Магнит», взрывной волной оказалась повреждена расположенная рядом поликлиника. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Во взрослом отделении выбито 46 окон, сильнее всего пострадали два кабинета. К счастью, детское отделение не повреждено«, - написал он.

По его словам, на месте работают специалисты. Они убирают помещения, фиксируют повреждения и готовятся к восстановлению остекления. Губернатор подчеркнул, что поликлиника продолжает принимать пациентов в штатном режиме, однако, временно была приостановлена работа кабинета физиотерапии. Воробьев добавил, что учреждение планируют привести в порядок как можно скорее, чтобы последствия атаки минимально отразились на пациентах и работе врачей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.