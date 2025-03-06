В «Горках Ленинских» подготовили праздничные мероприятия в честь 8 Марта
Тематические экскурсии проведут в «Горках Ленинских» в честь 8 Марта
Фото: [freepik.com]
В музее-заповеднике «Горки Ленинские» масштабно отметят 8 Марта. О программе празднования рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Так, посетители смогут посетить три тематические экскурсии. Одна из них состоится в Музее крестьянского быта. Гостям расскажут о роли женщин в семьях крестьян.
Вторая экскурсия погрузит гостей в историю выдающихся женщин, чья судьба была связана с усадьбой. Третья экскурсия расскажет о судьбе одной из владелиц усадьбы, светской даме Зинаиде Морозовой-Рейнбот.
Также на протяжении всего праздничного дня всем посетительницам усадьбы будут дарить цветы.
Ранее сообщалось, что празднование 8 Марта пройдет в более чем 95 парках Подмосковья.