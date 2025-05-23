В Химках на треть завершили капремонт гимназии

В микрорайоне Сходня городского округа Химки продолжается капитальный ремонт гимназии № 23, стройготовность объекта превысила 37%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители полностью завершили демонтажные работы, наполовину завершен ремонт кровли, продолжаются отделочные работы, также подрядчик приступил к ремонту фасада, параллельно осуществляет монтаж инженерных систем», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить до конца лета 2025 года.

В рамках ремонта строители обновят фасад здания, заменят все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и не только.

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