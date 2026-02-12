В Химках перед судом предстанут три человека, организовавшие подпольное казино

В Химках перед судом предстанут три человека, которые организовали нелегальный игорный клуб. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Обвиняемые — жительница Долгопрудного в возрасте 26 лет, житель Домодедово в возрасте 22 лет и москвичка в возрасте 20 лет. С 26 августа по 4 сентября 2025 года злоумышленники нашли нежилое помещение, установили там игровое оборудование и проводили азартные игры.

Правоохранители пресекли деятельность незаконного игорного клуба и изъяли игровое оборудование. Дело в отношении обвиняемых рассмотрит городской суд Химок.

