Губернатор Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Московской области

В Подмосковье прошло заседание коллегии прокуратуры Московской области при участии губернатора Московской области Андрея Воробьева. В рамках него участники обсудили снижение преступности, поддержку участников специальной военной операции, контроль за нестационарной торговлей, модернизацией ЖКХ и переселением из аварийного жилья. Кроме того, были подведены итоги деятельности за 2025-й и обозначены задачи на 2026 год.

«Все, что касается спецоперации, является нашим приоритетом. Особая задача, и об этом часто говорит наш президент [России Владимир Путин], это работа с семьями бойцов, с теми, кто вернулся из зоны СВО, часть из них проходит реабилитацию, восстановление после ранений. Сегодня семьи обращаются к нам и через фонд „Защитники Отечества“, и через МФЦ. Мы сделали так, чтобы людям не нужно было приезжать в центральный офис. <…> Стараемся услуги делать проактивными: социальные выплаты, ежемесячные компенсации. Все это считаем своим приоритетом. Все здесь присутствующие также вовлечены в эту работу, за что мы благодарны», — сказал губернатор.

Он добавил, что по инициативе прокурора Московской области Сергея Забатурина с мая 2025 года из регионального закона был исключен пункт обязательной регистрации по месту жительства членов семей погибших участников СВО для получения денежной выплаты взамен земельного участка. По словам Воробьева, в 2025 году денежную компенсацию получили более 3,2 тыс. человек.

В Подмосковье для участников спецоперации действуют 36 региональных мер соцподдержки, включая выплаты, реабилитация, обучение, трудоустройство, бесплатный проезд, помощь с газификацией, целый пакет льгот для детей. На портале госуслуг по одному заявлению доступны сразу 17 мер поддержки.

Губернатор в ходе выступления напомнил, что в регионе многодетные семьи могут получить денежную выплату (400 тыс. руб.) взамен земельного участка, с января 2024-го этим правом воспользовались 7,5 тыс. семей (более 7,3 тыс. получили выплаты).

«В минувшем году президентом утверждены новые стратегические ориентиры развития страны — развитие здравоохранения, повышение безопасности дорожного движения и т. д. Для прокуроров это прямой рабочий план. Основной фокус — на технологический суверенитет, социальную справедливость и безопасность граждан», — сказал прокурор.

В прошлом году в регионе снизилось число зарегистрированных преступлений (на 2%), а также преступлений в общественных местах, в том числе на улицах. Специалисты установили порядка 167 тыс. камер системы «Безопасный регион», в том числе 45 тыс. — с функцией распознавания лиц. В этом году планируется увеличить их количество на 10 тыс.

Забатурин в ходе доклада отметил, что принятый закон о запрете детям до 18 лет находиться у водоемов и на пляжах без сопровождения взрослых также дал результат — детская смертность на водоемах уже сократилась на 40%. По инициативе представителей региона также был принят федеральный закон о размещении нестационарных торговых объектов, с сентября НТО можно будет устанавливать только в согласованных с органами местного самоуправления локациях.

Участники заседания также обсудили контроль за работой по модернизации ЖКХ и надзорную деятельность в части реализации программ по переселению из ветхого и аварийного жилья.

