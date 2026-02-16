В Химках у жителя конфисковали автомобиль за повторное пьяное вождение

В Химках у местного жителя конфисковали автомобиль за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Ночью в июле прошлого года мужчина сел за руль пьяным, несмотря на то, что уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.

На мужчину завели уголовное дело. В результате суд конфисковал у него автомобиль марки «Лексус» в доход государства и назначил штраф в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, жителя на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

