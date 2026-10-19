В Химках учитель приобрела квартиру по «Соципотеке»

Учитель из Химок Любовь Елманова, которая преподает русский язык и литературу в МБОУ СОШ «Флагман», купила квартиру по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, новая участница узнала про нее от бухгалтера на работе и решила подать документы. До этого она снимала жилье.

«Я благодарна за эту программу, было непросто, но я рада, что решилась принять участие. О том, что мне дадут сертификат, я узнала в день последнего звонка, поэтому для меня это был двойной праздник. Я посмотрела несколько квартир и выбрала свою буквально за две недели. Она у меня однокомнатная, на вторичном рынке города. Радует, что живу рядом с работой и нет необходимости пользоваться общественным транспортом», — рассказала Любовь.

Участниками программы могут стать медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.