В Химках в 2028 году появится футбольная база

В поселении Мышецкое городского округа Химки продолжается строительство спортивной базы по футбол, стройготовность объекта составляет 20% — он станет одним из ключевых спортивных объектов Подмосковья и создаст условия для подготовки профессиональных спортсменов, а также развития детского и массового футбола. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2028 году.

На строительной площадке задействованы 90 рабочих и 15 единиц спецтехники, они ведут работы по бетонированию вертикальных конструкций первого блока, устройству фундаментной плиты основного корпуса и формированию свайного поля под вторым блоком.

Площадь основного здания спортивной базы превысит 14,4 тыс. кв. м, там обустроят жилой корпус, столовую с кухней полного цикла. Для проведения тренировок появятся четыре футбольных поля с подогревом, трибуна. Для бесперебойной круглогодичной эксплуатации комплекса предусмотрены собственная котельная, водозаборный узел и трансформаторная подстанция.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.