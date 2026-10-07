В Химках введут в эксплуатацию последний дом первой очереди «Нового Зеленограда»

В Химках планируют ввести в эксплуатацию последний дом первой очереди «Нового Зеленограда», скоро туда заселятся новоселы. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Новостройка рассчитана на 448 квартир, она получила заключение о соответствии проекту от инспекторов ведомства. Корпус IV.05 состоит из двух секций, в подземной части дома предусмотрены кладовые.

Вблизи работают детский сад и начальная школа, медицинский и спортивный центры, магазины, кафе и другие повседневные сервисы. Во второй очереди проекта планируется строительство школы. Дворовая территория площадью 2,5 га благоустроена, там есть детские и спортивные площадки, зоны для прогулок и отдыха. Рядом с корпусом организована открытая парковка.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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