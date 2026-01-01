В Химках за год провели более 111 тыс. телемедицинских консультаций

Врачи Химок за год провели более 111,5 тыс. телемедицинских консультаций, сообщили в администрации округа. Записаться на такой прием можно после первичного очного визита к врачу.

В целом в Подмосковье за год было проведено свыше 5,5 млн таких консультаций, рассказали до этого в Министерстве здравоохранения Московской области.

В рамках телемедицинской консультации пациенты могут продлить электронный рецепт, получить разъяснения по результатам профосмотра, обсудить итоги анализов, скорректировать схему лечения

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии здравоохранения в области.