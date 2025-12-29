Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину о развитии здравоохранения в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о развитии сферы здравоохранения в Подмосковье. Он отметил, что в регионе почти 1,5 года работает Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, который открывал глава государства. За это время медицинскую помощь в учреждении получили более 350 тыс. детей со всей страны.

«Центр вышел на полную мощность: врачи проводят около 80 операций ежедневно, всего за период работы выполнено свыше 24 тыс. хирургических вмешательств. Результаты уже ощутимы: благодаря работе Центра детская смертность в стационарах Подмосковья снизилась на 20%, а общий показатель детской смертности по региону — на 8%», - рассказал губернатор.

Воробьев отметил, что теперь учреждение курирует всю систему детского здравоохранения Подмосковья. С августа 2024 года врачи Центра провели более 20 тыс. телемедицинских консультаций.

Также в сентябре 2025-го в Одинцово был открыт филиал Центра — ДКЦ Ромашково, где врачи принимают маленьких и взрослых пациентов по более чем 30 профилям. Учреждение оснащено всем необходимым оборудованием, в нем есть операционные и дневной стационар.

«Нам важно не только строить современные клиники, но и развивать профессиональное медицинское сообщество. Ежегодно в Подмосковье проходит Съезд педиатров — в этом году он состоялся уже в шестой раз и объединил специалистов из 75 регионов России и 28 стран. Мы создаем пространство для обмена лучшими практиками, потому что детская медицина — это не только оборудование и технологии, но прежде всего высокий уровень врачебного мастерства», - также доложил губернатор.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев поблагодарил президента за поддержку в открытии ДКЦ им. Рошаля.