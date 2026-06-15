В Химках завершился капремонт колледжа «Подмосковье»

На Юбилейном проспекте, 59 городского округа Химки завершились основные работы по капитальному ремонту колледжа «Подмосковье», его планируют открыть к 1 сентября. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств областного бюджета. Специалисты провели кровельные и фасадные работы, чистовую отделку помещений, обустроили входную группу, заменили инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери, модернизирвали пищеблок, поставили новое оборудование и мебель и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.