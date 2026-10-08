В Истре на четверть завершили капремонт дошкольного отделения школы № 2

На улице Пролетарская, 3, муниципального округа Истра продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения № 22 средней общеобразовательной школы № 2, строительная готовность объекта составляет 25%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2027 году. В ремонте задействованы более 40 человек и две единицы техники. Они ведут общестроительные и отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей к детскому саду территории.

Площадь здания составляет более 3 тыс. кв. м. В нем заменят все инженерные сети, проведут обследование несущих конструкций, а также ремонт внутренних помещений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.