В Истре построят детский сад в составе ЖК «Новоснегиревский-2»

Министерство жилищной политики Московской области выдало ООО СЗ «Райт Девелопмент» разрешение на строительство детского сада на 232 места на территории ЖК «Новоснегиревский-2» в городском округе Истра. Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

Площадь здания составит более 3,6 тыс. кв. м, для детей обустроят групповые, физкультурный и музыкальный залы, а также кабинет для развивающих занятий, медицинский блок с процедурным кабинетом, пищеблок и не только.

В состав комплекса войдут 10 многоквартирных домов с коммерческими помещениями на первых этажах, первые три очереди уже введены в эксплуатацию. На территории работает детский сад, магазины и супермаркеты, кафе, пиццерия, службы быта.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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