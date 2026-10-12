В Истре построят новый корпус «Новопетровской школы»

В селе Новопетровское под Истрой продолжается строительство нового корпуса Новопетровской школы № 2, который позволит разгрузить действующую школу, создать комфортные и современные условия для обучения детей и закрыть потребность в дополнительных учебных местах в округе. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители ведут фасадные и кровельные работы, монтаж инженерных систем. Началась чистовая отделка внутренних помещений. Рабочие оборудуют спортивное ядро и внешнее ограждение», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, строительная готовность объекта превысила 55%, в работах задействованы 75 строителей, 12 специалистов инженерно‑технического состава и две единицы техники. Корпус будет рассчитан на 300 мест, его возводят за счет средств регионального бюджета в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети».

Основное здание школы возвели в 1958 году, оно перестало отвечать современным требованиям. Площадь нового корпуса составит более 6,6 тыс. кв. м, в нем разместятся просторный актовый зал, современный пищеблок, два спортивных зала и учебные кабинеты для старших классов. На прилегающей территории обустроят футбольное поле с беговыми дорожками и многофункциональной спортивной площадки. Корпус откроют к 1 сентября 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.