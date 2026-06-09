В Истре уже на 29% построили новый корпус Новопетровской школы. Ввести объект планируется в 2027 году, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Объект возводится на Полевой улице в рамках госпрограммы. Сейчас здесь ведутся монолитные работы, устройство перегородок, монтаж инженерных сетей. На площадке трудятся 53 человека. Также задействованы 4 единицы техники.

Корпус рассчитан на 300 мест. Трехэтажное здание будет связано с основным зданием школы переходом на уровне второго этажа. В пристройке обустроят актовый зал, пищеблок, спортзалы, учебные помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в регионе построят и отремонтируют более 50 школ.