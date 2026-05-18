Губернатор Подмосковья: к 1 сентября в регионе построят и отремонтируют более 50 школ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с правительством региона и главами округов обсудил ход строительства и капремонта школ в регионе. К 1 сентября в Подмосковье планируется построить и капитально отремонтировать более 50 учреждений.

«Что касается новых школ, которые строим по госпрограмме, то их у нас 6 — в Солнечногорске, Бронницах, Подольске, Раменском, Лосино-Петровском и крупный воспитательно-образовательный комплекс на 2450 мест в Котельниках. А в рамках капитального ремонта обновляем 48 объектов — больше всего в Серпухове, Орехово-Зуевском, Пушкинском и Щелкове. Наша задача — заранее завершить все работы», — сказал губернатор.

В 2024 году в Подмосковье разработали проект типовой школы на 1,1 тыс. мест, благодаря чему сроки строительства сократились до 13 месяцев. Сейчас в области строят две такие школы: в ЖК «Новые Островцы» в Раменском и в мкр. Лукино-Варино в Лосино-Петровском.

В мкр. Опытное поле в Котельниках строят воспитательно-образовательный комплекс, в состав которого войдут школа на 2,1 тыс. мест и детсад на 350 мест. В Подольске возводят пристройку к СОШ № 16 на 580 мест. В Солнечногорске откроют корпус на 300 мест к Гимназии № 6 им. дважды Героя Советского Союза Д. А. Драгунского.

По словам министра строительного комплекса Подмосковья Александра Туровского, новые школы построены уже более чем на 70%. Все объекты введут в срок.

«На ежедневном контроле держим также 48 школ в 26 округах, которые капитально ремонтируем. Из них 36 учебных заведений в 22 округах обновляем в рамках нацпроекта „Молодежь и дети“. Отмечу, что 14 из 48 объектов — это школы большой площади: от 6 до 13,5 тыс. кв. м.», — отметил он.

В 18 учреждениях реализуется творческий проект «Моя школа, моя история», в рамках которого интерьеры художественно оформляются, отражая важные события родного края. К примеру, в Лицее № 2 в Протвино художественная концепция отражает достижения Института физики высоких энергий.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капремонта в школе № 16 в Орехово-Зуеве.