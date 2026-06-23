В Кашире на 60% завершили капремонт детской школы искусств

В микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира продолжается капитальный ремонт здания детской школы искусств, расположенной на улице Советской, строительная готовность объекта достигла 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья». В здании площадью более 800 кв. м ведется монтаж вентилируемого фасада, прокладка инженерных систем, устройство кровли на пристройке, внутренняя отделка помещений. Завершить все работы на объекте планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.