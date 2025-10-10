В Кашире на предприятии провели экскурсию для участников СВО

На предприятии «Гофрон» (входит в состав ООО «Группа компаний ДАФ») в городском округе Кашира прошла очередная экскурсия для участников специальной военной операции, их проводят в рамках промышленного туризма. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На предприятии производят гофрокартон различных марок, ящики и упаковку. В рамках мероприятия участники СВО и члены их семей познакомились с процессом производства гофрокартона и выпускаемой продукцией, а также узнали о возможностях трудоустройства. Отметим, что Правительство Московской области предложило проводить такие экскурсии в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.