В Кашире в 2027 году появится ФОК с крытым катком

В Кашире на улице Парковой продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с крытым катком, он станет первым крытым ледовым комплексом на территории округа и будет доступен для детей, взрослых и профессиональных спортсменов. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Завершить строительство и ввести ФОК в эксплуатацию планируется в 2027 году. Министерство строительного комплекса Московской области уточнило, что в работах задействованы 35 человек и три единицы спецтехники. Они завершают монолитные работы, ведут кладку наружных стен и устройство внутренних перегородок. Общая строительная готовность объекта преввыила 28%.

В здании будет два этажа, его площадь составит более 5 тыс. кв. м. Его возводят в рамках государственной программы Московской области. Для жителей обустроят крытую ледовую арену, трибуну, прокат и сушку коньков, камеру хранения, мастерскую для заточки коньков и подгонки клюшек, раздевалки с душевыми, тренерские, судейскую, тренажерный зал, медблок. Рядом со зданием спортцентра оборудуют баскетбольную площадку, зону воркаута и площадку с уличными тренажерами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.