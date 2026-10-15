В Кашире завершился капремонт трех корпусов колледжа «Московия»

В Кашире на улице Клубной завершился капитальный ремонт учебного и общественно бытового корпусов, а также мастерских профессионального колледжа «Московия», их планируют открыть в IV квартале 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы провели в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Общая площадь зданий превысила 7,1 тыс. кв. м. Специалисты заменили в них кровлю, инженерные сети и коммуникации, реконструировали внутренние пространства, установили новое оборудование и мебель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.