В «Кембридже» под Истрой возвели восемь новых малоэтажных домов

В коттеджном поселке «Кембридж» в подмосковной Истре ввели в эксплуатацию восемь новых малоэтажных домов блокированной застройки. Министерство жилищной политики Московской области выдало соответствующее разрешение девелоперу ООО «Оптилэнд».

В общей сложности проект предусматривает семь очередей строительства, малоэтажные сблокированные дома расположены в деревне Красный Поселок. На территории есть детский сад, творческие мастерские, детские площадки и зоны для тихого отдыха. Для прогулок оборудовано пять бульваров с ландшафтным дизайном, для занятий спортом — футбольное поле, площадки для воркаута, игры в баскетбол, хоккей и теннис, зона для бега и спортивной ходьбы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.