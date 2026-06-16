В Клину на 60% завершили капремонт Гимназии имени Ушинского

В Клину продолжается капитальный ремонт основного корпуса гимназии имени Константина Ушинского на Бородинском проезде, 28, строительная готовность объекта превысила 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы капитального ремонта социальной инфраструктуры региона и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 60 специалистов и четыре единицы техники. Специалисты ведут общестроительные и отделочные работы, ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей к гимназии территории.

Здание построили в 1964 году, его площадь составляет почти 4,2 тыс. кв. м. В нем заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, обновят фасад и кровлю, установят современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, обновят все внутренние помещения и не только. Открыть учреждение планируют в сентябре 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.