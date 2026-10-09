В Коломне построят завод готовой еды с инвестициями ₽850 млн

В Коломне построят завод по производству пищевой продукции, в реализацию проекта вложат 850 млн рублей. Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали на полях 28-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2026» министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин и генеральный директор ООО «Торгово-производственная компания НВН» Виктор Нам. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Подмосковье занимает первое место в России по производству готовых пищевых продуктов и блюд. И нам важно, чтобы современные предприятия развивались непосредственно в регионе. Новый завод позволит увеличить объем выпуска, создать дополнительные рабочие места и расширить производственные возможности компании», — отметил Виталий Мосин.

На заводе будут выпускать до 5 млн единиц готовой продукции в месяц, там создадут 200 рабочих мест. Запустить производство планируют в 2027 году, готовность объекта составляет около 80%. ООО «ТПК НВН» специализируется на производстве готовых пищевых продуктов и блюд для организаций, кафе, столовых, розничных магазинов и предприятий общественного питания.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

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