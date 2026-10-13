В Коломне проведут капремонт детского сада «Веснушки»

В Коломне продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения МБОУ СОШ № 14 «Веснушки» на улице Шилова, д. 7, строительная готовность объекта составляет 12,5 %. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский уточнил, что работы ведутся на площади более 1,8 тыс. кв. м. На площадке 25 строителей, два инженерно‑технических специалиста и две единицы техники. Они ведут устройство кровли, общестроительные работы. Завершить ремонт планируют к сентябрю 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.