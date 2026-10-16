В комлесхозе Подмосковья опровергли миф о нашествии волков в Московской области

В комитете лесного хозяйства Московской области опровергли миф о нашествии волков в Подмосковье. В ведомстве подчеркнули, что информация об увеличении численности этих хищников в регионе не соответствует действительности.

«По данным официального мониторинга, численность волков в Московской области с 2018 года по настоящее время стабильно не превышает 25 особей. Охотничьи хозяйства не фиксируют ни резкого роста популяции, ни всплеска визуальных встреч с хищниками», — говорится в сообщении комитета.

Между тем, сезонные заходы волков возможны на границе Подмосковья с другими регионами — это могут быть животные из соседних субъектов.

При встрече с волком важно не паниковать. К хищнику нельзя поворачиваться спиной. Также не стоит пытаться убежать. Следует медленно отходить, не отводя от животного глаз, но при этом не смотря ему прямо в глаза. Кроме того, нужно визуально увеличить свой размер — поднять над головой куртку или рюкзак. Помимо этого, волка может отпугнуть шум — крик, свист, стук палкой по металлу.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.