Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с правительством региона и главами округов отметил важность реализации программы по сохранению лесов в Подмосковье.

«Мы знаем, что в Подмосковье леса занимают больше 40% территории и, безусловно, требуют внимания. Сегодня мы анализируем пожароопасную ситуацию, которую, в том числе, мониторим с помощью видеокамер, минимизировали ложное срабатывание. Все это имеет принципиально важное значение. Ну и санитарные мероприятия. У нас есть приоритетные участки леса, часто прилегающие к большим городам, густонаселенным территориям, которые требуют особого ухода. Также реализуем программу по лесовосстановлению. Это добрая традиция», — сказал губернатор.

В 2026 году в Подмосковье планируется высадить 3 млн сеянцев на 895 га. Работы уже провели на 490 га. В лесовосстановлении и озеленении территории активно участвуют жители региона в рамках акций «Лес Победы» и «День в лесу. Сохраним лес вместе».

В этом году в лесах области также планируется провести вырубку/уборку сухостоя и больных деревьев на площади 5 тыс. га. В основном это участки вблизи населенных пунктов и у дорог. Эти работы выполнены уже на 69%. Полностью завершить их планируется в ноябре.

«Уборка неликвидной древесины — главный приоритет. Жители сообщают, где необходимо привести территорию в порядок (80% — сигналы граждан, 15% — план лесничества, 5% — ОМСУ). Уборка мусора на участках, не переданных в пользование лесного фонда, осуществляется ОМСУ. План на этот год — 425 территорий (выполнен на 62%)», — рассказал председатель Комлесхоза Подмосковья Алексей Ларькин.

Он добавил, что в области проводится акция «Чистый лес». В ее рамках в регионе вместе с жителями был очищен лес на 58 га в 23 округах.

В регионе действует четырехуровневая система мониторинга пожароопасной обстановки: наземное патрулирование, видеомониторинг с использованием дронов и 147 ИИ-камер, авиапатрулирование и космический мониторинг. Также обустраивают 6 тыс. км минерализованных полос и лесных дорог, устанавливают аншлаги и шлагбаумы, обустраивают специализированные точки для пикников. Все это помогает минимизировать число пожаров в лесах. Летом в области зафиксировали 31 лесной пожар, что в три раза меньше, чем годом ранее. При этом все возгорания устранили в первые сутки.

Ранее сообщалось, что в рамках совещания с правительством региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил к октябрю завершить подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме.