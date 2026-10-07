В Комлесхозе Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности
Комлесхоз Подмосковья сделал прогноз пожарной опасности
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
До конца рабочей недели на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Звенигородском, Московском учебно-опытном, Ногинском и Талдомском лесничествах — II класс, в Виноградовском, Луховицком, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха днем в этот период составит +12-16 градусов, ночью — +5-11. Синоптики обещают переменную облачность, кратковременные дожди.
Жители могут сообщить о возгорании в лесу по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.