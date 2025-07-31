В Красногорске из-за жары организовали раздачу воды водителям
Раздачу воды организовали для водителей Красногорска
Фото: [Администрация г. о. Красногорск]
Сотрудники Госавтоинспекции по Московской области в условиях жаркой погоды организовали раздачу питьевой воды для водителей Красногорска, им также напомнили о правилах вождения в жару. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Акцию проводят на оживленных улицах Красногорска. Так, полицейские проверяли самочувствие автомобилистов и давали рекомендации по управлению транспортом в условиях высоких температур. Кроме того, местным жителям напомнили о важности использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.
«В жару водители подвержены повышенному риску потерять бдительность, что может привести к опасным ситуациям на дороге. Мы призываем быть внимательными, соблюдать ПДД и заботиться о своем здоровье», — отметил представитель Госавтоинспекции.
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