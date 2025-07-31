В Красногорске началась проверка после публикации видео, на котором женщина бьет малолетнего ребенка

В Красногорске городская прокуратура установит все обстоятельства избиения малолетнего ребенка. Соответствующая видеозапись была обнаружена в соцсетях, сообщили в прокуратуре Московской области.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел во дворе дома в Ильинском-Усово. На видео женщина с силой бросает маленького ребенка в детскую коляску. После этого она наносит ему несколько ударов по лицу.

По данному факту была организована проверка. В ее рамках установят все детали случившегося, а также дадут оценку действиям родителей и соблюдению законодательства о несовершеннолетних.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Видном проконтролируют расследование дела мужчины, который выстрелил в ребенка.