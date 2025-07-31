В Видном проконтролируют расследование дела мужчины, выстрелившего в ребенка с балкона

Видновская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела местного жителя, совершившего хулиганские действия. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, накануне он несколько раз выстрелил из пневматического пистолета с балкона квартиры одного из многоквартирных домов в деревне Коробово Ленинского округа. В результате одна из пуль попала в живот 11-летнего мальчика, который гулял во дворе дома с друзьями.

«Он выстрелил примерно 15 раз вокруг меня и моих друзей. Мы испугались и начали прятаться», — рассказал мальчик.

По данному факту возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ), 18-летний подозреваемый задержан. Вскоре ему будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).