В Видном проконтролируют расследование дела мужчины, выстрелившего в ребенка с балкона
Расследование дела мужчины, выстрелившего в ребенка, проконтролируют в Видном
Фото: [Прокуратура Московской области]
Видновская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела местного жителя, совершившего хулиганские действия. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
По данным ведомства, накануне он несколько раз выстрелил из пневматического пистолета с балкона квартиры одного из многоквартирных домов в деревне Коробово Ленинского округа. В результате одна из пуль попала в живот 11-летнего мальчика, который гулял во дворе дома с друзьями.
«Он выстрелил примерно 15 раз вокруг меня и моих друзей. Мы испугались и начали прятаться», — рассказал мальчик.
По данному факту возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ), 18-летний подозреваемый задержан. Вскоре ему будет избрана мера пресечения.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).