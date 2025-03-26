В Красногорске обеспечили охрану уникального 280-летнего дуба

В Подмосковье установили охранную зону одного из самых маленьких в регионе памятников природы. Это уникальный дуб, который растет в Красногорске, рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Так, под охрану взяли памятник природы областного значения «Дуб-долгожитель». Площадь охранной зоны составляет всего 0,04 га. Под охраной находится черешчатый дуб, которому как минимум 280 лет.

«Несмотря на скромные размеры, эта ООПТ особо ценна как пример того, как может выжить кусочек природы в плотной городской застройке, в условиях интенсивного антропогенного воздействия», — отметил глава министерства Виталий Мосин.

По словам министра, установление охранной зоны было необходимо, так как даже одна пешеходная дорожка, проложенная возле дерева, могла бы нарушить почвенную и гидрологическую среду ризосферы дуба.

Сейчас состояние дерева оценивается как хорошее. Проекция его кроны составляет порядка 560 кв. м, диаметр — 1,3 м, высота — около 25 м.

Ранее в ведомстве рассказали, что в Национальный реестр старовозрастных деревьев России было включено 72 дерева из Подмосковья.